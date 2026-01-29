Le Maroc, « allié indispensable » de l’Espagne et de l’UE (MAE espagnol)

Le Maroc est un pays partenaire, voisin et ami de l’Espagne et de l’Union européenne, mais surtout un « allié indispensable » pour faire face aux défis communs, a affirmé, jeudi à Bruxelles, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de la 15ᵉ session du Conseil d’association Maroc-UE, le chef de la diplomatie espagnole a souligné que cette réunion constitue un moment fort des relations euro-marocaines en ce sens qu’elle permet de renforcer la coopération dans l’ensemble des domaines et de placer le Maroc au cœur des relations stratégiques de l’UE.

« Il est impensable d’envisager de relever les défis et de bâtir l’avenir commun de l’Union européenne sans entretenir des relations stratégiques et de premier plan avec le Maroc », a-t-il insisté.

M. Albares a ajouté que cette session a permis à l’ensemble des Etats membres de l’UE de prendre pleinement conscience de l’importance du Maroc pour la stabilité et le développement de la région, ainsi que pour l’Union européenne dans son ensemble, en tant que pays ami, voisin, partenaire et allié.

« Nous avons œuvré pour que cette réunion soit un succès et nous continuerons, sans aucun doute, à travailler afin de renforcer davantage nos relations avec le Maroc », a-t-il conclu.

Pour sa part, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et du Tourisme de Malte, Ian Borg, a qualifié le Maroc de « partenaire indispensable, fiable et très important » pour l’UE dans le cadre de son partenariat avec le voisinage sud.

« Cette réunion n’est pas une simple nouvelle session du Conseil d’association Maroc-UE ou célébration de 30 ans de coopération entre les deux parties, mais également une occasion pour nous projeter vers l’avenir et de renforcer l’accord d’association UE-Maroc », a-t-il fait savoir.

M. Borg a relevé que les discussions lors de ce Conseil d’association ont porté sur l’adaptation et le renforcement du partenariat bilatéral à la lumière des défis géopolitiques actuels, mais aussi des opportunités communes.