Maroc : mobilisation conjointe des FAR et des autorités civiles face aux risques d’inondation à Ksar El Kébir

Dans une déclaration à la MAP, le colonel-major Hicham El Jiraoui, commandant d’armes délégué de la place Tanger-Larache, a souligné que, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major général des Forces Armées Royales, plusieurs unités spécialisées dans les opérations de secours, d’assistance, de soutien logistique et d’intervention médicale ont été mobilisées, afin d’apporter assistance et soutien aux populations sinistrées, en coordination avec l’ensemble des autorités locales présentes sur le terrain.

À Ksar El Kébir, une intense mobilisation des engins et des camions lourds, capables de circuler dans les rues inondées, est observée, tandis que les embarcations de la Protection civile multiplient les rotations pour évacuer le plus grand nombre possible de citoyens piégés par les eaux dans les quartiers touchés.

Au quartier « Haoumat Taoud », au sud de Ksar El Kébir, la MAP a constaté l’intervention d’une unité de la Protection civile, se déplaçant entre les maisons et les ruelles avec un grand professionnalisme et un profond sens humanitaire, pour évacuer les citoyens encerclés, ainsi que leurs biens vers des zones sûres.

À cet égard, le lieutenant-colonel Driss Loabab, commandant provincial de la Protection civile, a indiqué, dans une déclaration similaire, que dans le cadre des interventions de terrain continues à Ksar El Kébir, suite à la montée des eaux de l’oued Loukkos, les éléments de la Protection civile ont procédé à des opérations d’évacuation dans plusieurs quartiers résidentiels, en transportant les habitants sinistrés ainsi que leurs biens à l’aide d’embarcations en métal à fond plat, afin d’atteindre des zones difficiles d’accès et d’assurer la sécurité des citoyens dans cette situation exceptionnelle.

Les efforts soutenus de l’ensemble des intervenants ont permis, jusqu’au vendredi soir, l’évacuation de plus de 20.000 personnes, a indiqué Abdelaziz El Ferkli, chef du service des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de la province de Larache et représentant de la commission provinciale de veille.

Le responsable a précisé que, suite aux inondations survenues à Ksar El Kébir, provoquées par d’abondantes précipitations ayant entraîné la montée des eaux de l’oued Loukkos, les autorités publiques avaient pris toutes les mesures proactives dès la réception du bulletin d’alerte. Il a, à cet égard, affirmé que la commission provinciale de veille, présidée par le gouverneur de la province de Larache, avait mené une série d’interventions de terrain, comprenant notamment la visite de plusieurs zones inondées, l’évacuation des habitants et la mise à disposition de centres d’hébergement.

Dans des déclarations recueillies par la MAP sur place, plusieurs citoyens ont salué la mobilisation continue de l’ensemble des autorités concernées, qui ont déployé leurs ressources humaines et logistiques pour gérer cette situation climatique exceptionnelle, inédite dans la ville depuis près de 35 ans.