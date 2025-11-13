Le Maroc devient un pilier de la production automobile européenne (Autoplus)

Le paysage automobile marocain continue de croître, relève la publication notant que d’ici la fin de la décennie, plus d’un million de véhicules pourraient sortir chaque année des usines du Royaume.

Cette progression « impressionnante », ajoute la même source, repose largement sur l’expansion du site Stellantis de Kenitra.

L’entreprise franco-italienne, indique le magazine, place la barre haute avec 535 000 véhicules annuels visés pour 2030 et bientôt une production de 350 000 moteurs et 200 000 bornes de recharge, rappelant l’investissement de 1,2 milliard d’euros qui y a été annoncé il y a quelques mois.

De son côté, ajoute « Autoplus », Renault-Dacia maintient sa position avec 410 000 unités actuelles, tandis que Stellantis totalise déjà 190 000 véhicules, petits formats urbains compris.

« Ce boom industriel », ajoute le magazine, s’accompagne d’une forte orientation export à hauteur de 70 %.

Et de conclure que le Maroc « rivalise ainsi avec les bastions d’Europe centrale » en matière d’exportation de véhicules.