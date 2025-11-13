Le Festival International du Film de Marrakech dévoile la liste des personnalités prévues pour le programme « Conversations »

L’édition 2025 réunira des personnalités parmi les plus inspirantes du cinéma mondial, notamment le cinéaste sud-coréen Bong Joon Ho, lauréat de la Palme d’or et de quatre Oscars pour « Parasite », le réalisateur, scénariste et producteur mexicain Guillermo del Toro, lauréat de trois Oscars, deux pour « La Forme de l’eau » et un pour « Guillermo del Toro’s Pinocchio », indique le Festival dans un communiqué.

Le programme « Conversations » connaîtra également la participation du réalisateur et scénariste australien Andrew Dominik (« Chopper », « Blonde »), de l’acteur, réalisateur et producteur américain Laurence Fishburne (« Boyz n the Hood », « Matrix », « Tina »), de l’actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster, double lauréate de l’Oscar de la Meilleure actrice (« Les Accusés », « Le Silence des Agneaux »), ou encore du réalisateur, scénariste et producteur indien Karan Johar, figure centrale de Bollywood.

Prendront part à ces échanges culturels, Bill Kramer, le directeur général de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’institution qui décerne les Oscars, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, Prix du Jury à Cannes pour « Capharnaüm », le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, plusieurs fois primé à Cannes, notamment pour « Bacurau » et « L’Agent secret », et le réalisateur iranien Jafar Panahi, Lion d’or à Venise pour « Le Cercle », Ours d’or à Berlin pour « Taxi Téhéran » et Palme d’or à Cannes pour « Un simple accident », poursuit la même source.

L’acteur français Tahar Rahim, César du Meilleur acteur pour « Un prophète » et l’actrice égyptienne Yousra, icône du cinéma arabe, seront également au rendez-vous.

Chaque année, le programme « Conversations » du Festival International du Film de Marrakech ouvre un espace rare : un lieu où le cinéma se pense et se raconte autrement. Sur scène, celles et ceux qui, devant ou derrière la caméra, font vivre le cinéma sous toutes ses formes partagent avec le public ce qui façonne leur regard et nourrit leur engagement envers le 7e art.

Ces rencontres, à la fois intimes et exigeantes, sont autant de fenêtres ouvertes sur le processus de création et sur les forces qui animent aujourd’hui le monde du cinéma. Elles explorent la part d’instinct et de réflexion qui traverse chaque parcours, à savoir la manière de filmer, de diriger, de jouer, de produire, d’écrire ou d’accompagner les œuvres.

« Ces échanges prolongent l’esprit du Festival, c’est un lieu où le cinéma se partage, s’interroge et se réinvente au contact des autres », conclut le communiqué.