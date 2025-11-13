Espagne : l’Autorité portuaire de Cadix veut promouvoir de nouvelles liaisons maritimes avec le Maroc

Lors d’une journée consacrée au développement du transport maritime à courte distance, organisée dans le cadre de l’événement Maritime Blue Growth, Mme Martínez a souligné l’importance de renforcer les échanges entre le port de Cadix et plusieurs destinations majeures, notamment le Maroc et les îles Canaries.

Elle a, à cet égard, appelé à consolider les partenariats entre les différents acteurs concernés, en particulier les opérateurs logistiques, dans une démarche intégrant la transition écologique et numérique du secteur maritime.

Pour sa part, le maire de Cadix, Bruno García, a insisté sur la nécessité de développer le transport maritime à courte distance reliant des destinations clés, telles que les ports marocains, tout en favorisant les connexions entre l’Atlantique et la Méditerranée afin de stimuler les échanges économiques et la coopération régionale.

L’événement, organisé par l’Autorité portuaire de la baie de Cadix et l’Association espagnole de promotion du transport maritime à courte distance (SPC Spain), a été marqué par une table ronde intitulée : « Le port de Cadix dans les routes maritimes à courte distance : connexions avec les Canaries et le Maroc ».

Les participants ont mis en avant l’importance de développer davantage le trafic de conteneurs entre le port de Cadix et le Maroc, compte tenu de son rôle stratégique dans le développement économique et le renforcement des relations commerciales entre les deux pays.