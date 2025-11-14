5ème édition du Forum annuel MD Sahara à Dakhla

Les travaux de la 5ème édition du Forum annuel MD Sahara se sont ouverts, vendredi à Dakhla, sous le thème « 50 ans de la Marche Verte: Unité nationale et ambition continentale”.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la 5ᵉ édition de ce forum, organisée par le Groupe média Maroc Diplomatique, met en lumière la dimension historique et politique de la Marche Verte, ainsi que son prolongement dans les stratégies contemporaines du Maroc, notamment son rôle moteur dans l’intégration régionale et la coopération africain.

Le Forum, qui se veut un carrefour d’échanges et de réflexions, réunit au cours de ces deux jours des responsables gouvernementaux, des acteurs économiques, des universitaires, ainsi que des représentants d’organisations régionales et internationales.

S’exprimant à cette occasion, le directrice générale du Maroc Diplomatique et co-fondatrice du Forum MD Sahara, Souad Mekkaoui, a souligné que le développement des provinces du Sud du Royaume dépasse la simple réussite régionale, ajoutant qu’il incarne un « Maroc uni, ouvert, souverain et solidaire ».

Le Maroc d’aujourd’hui, a-t-elle poursuivi, se définit par sa vocation africaine et sa volonté de construire une Afrique souveraine et unie dans sa diversité, rappelant que la politique étrangère du Royaume, guidée par la Vision Royale, repose sur « le partenariat plutôt que l’assistanat, la coopération plutôt que la dépendance et la solidarité plutôt que la rivalité. »

Pour sa part, le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a affirmé que la région s’impose désormais comme un hub continental, afro-atlantique et interrégional, un point de convergence entre le Nord et le Sud, entre l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et l’Amérique latine, constituant ainsi un espace stratégique au cœur des nouvelles chaînes de valeur mondiales.

M. El Khattat a fait savoir que la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain, n’est pas seulement une victoire diplomatique, elle est aussi un facteur de stabilité, un signal fort pour les investisseurs et un catalyseur de développement.

De son côté, le Premier ministre du Cap-Vert, José Ulisses de Pina Correia e Silva, a qualifié, dans une intervention par visioconférence, l’amitié entre son pays et le Maroc de « sincère », soulignant qu’elle repose sur une vision commune visant à bâtir une coopération Sud-Sud exemplaire, fondée sur la confiance, la paix et l’ambition partagée de développement.

Au programme de ce Forum figurent des panels axés notamment sur “Le Sahara dans le récit national : patrimoine, mémoire et diplomatie culturelle”, “Le Sahara marocain, pôle de stabilité et d’influence en Afrique”, “Investir dans le Sahara : vers un modèle économique durable et inclusif” et “Le Sahara marocain : unité, leadership et diplomatie d’influence au service du développement et du rayonnement du Royaume”.

Cette édition se présente, selon ses initiateurs, comme une affirmation renouvelée de la vocation de Maroc Diplomatique à être une plateforme de réflexion stratégique, mettant en avant l’héritage de la Marche Verte et son impact sur la diplomatie marocaine contemporaine.

Elle incarne la vision d’un Royaume unissant sa cohésion nationale à son ambition continentale, consolidant ainsi son rôle d’acteur central du développement et de la coopération Sud-Sud.

La séance d’ouverture de ce forum a été marquée notamment par la présence du Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, et de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, ainsi que des élus, des ambassadeurs africains au Maroc, et des consuls généraux accrédités à Dakhla et Laâyoune.