Une délégation américaine se rendra lundi au Pakistan pour relancer les discussions avec l’Iran, selon Trump

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré dimanche qu’une équipe américaine se déplacera lundi au Pakistan dans le but de redémarrer les négociations avec l’Iran.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président a également menacé de détruire les infrastructures iraniennes si les pourparlers échouaient, accusant Téhéran d’avoir enfreint le cessez-le-feu, qui arrivera à expiration dans trois jours, en lançant des attaques samedi dans le détroit d’Ormuz.

Il a affirmé proposer à l’Iran un “accord raisonnable” et a averti que si Téhéran refusait, “les États-Unis anéantiront toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran. FINI DE JOUER LES GENTILS !”

“Ils tomberont rapidement et facilement, et si le DEAL n’est pas accepté, ce sera un honneur pour moi de faire ce qui aurait dû être fait à l’Iran par d’autres présidents au cours des 47 dernières années,” a déclaré Donald Trump à propos des infrastructures iraniennes.

Les discussions précédentes à Islamabad, menées par le vice-président JD Vance, s’étaient soldées par un échec le 12 avril.

En réponse au maintien du blocus américain de ses ports, l’Iran a annoncé samedi qu’il reprenait “le strict contrôle” du détroit d’Ormuz, revenant sur sa décision de la veille de rouvrir cette voie maritime, par laquelle transitent normalement un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz.

Suite à l’annonce de Téhéran concernant le rétablissement du blocus, le président américain a déclaré samedi que l’Iran ne pouvait pas “faire chanter” les États-Unis, tout en évoquant des “conversations très constructives” avec les dirigeants iraniens en vue d’une cessation durable des hostilités au Moyen-Orient.