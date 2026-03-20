UE : l’électricité verte atteint 47,3 % en 2025, légère progression vers la transition énergétique

Selon des données publiées par l’Office statistique de l’UE (Eurostat), près de la moitié de l’électricité produite dans l’Union européenne en 2025 provenait de sources renouvelables, atteignant 47,3 %, contre 47,2 % en 2024. Cette légère augmentation témoigne d’une progression marginale de la transition énergétique européenne.

L’énergie éolienne reste la principale source renouvelable, représentant 37,5 % du total, suivie par le solaire avec 27,5 % et l’hydroélectricité à 25,9 %. Les combustibles renouvelables contribuent à hauteur de 8,5 %, tandis que la géothermie et d’autres sources représentent 0,5 %.

En termes de croissance, le solaire a enregistré la plus forte hausse avec une augmentation de 24,6 % en 2025, alors que la production hydroélectrique a chuté de 11,8 %, en grande partie en raison de conditions hydrologiques moins favorables.

D’un point de vue national, le Danemark se distingue par la plus forte proportion d’électricité issue de sources renouvelables, atteignant 92,4 %, principalement grâce à l’éolien. L’Autriche suit avec 83,1 % (majoritairement hydraulique) et le Portugal avec 82,9 % (combinant hydroélectricité et éolien). À l’opposé, Malte (16,2 %), la Tchéquie (16,6 %) et la Slovaquie (17,8 %) affichent les parts les plus faibles.