UE : l’électricité verte atteint 47,3 % en 2025, légère progression vers la transition énergétique

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Selon des données publiées par l’Office statistique de l’UE (Eurostat), près de la moitié de l’électricité produite dans l’Union européenne en 2025 provenait de sources renouvelables, atteignant 47,3 %, contre 47,2 % en 2024. Cette légère augmentation témoigne d’une progression marginale de la transition énergétique européenne.

L’énergie éolienne reste la principale source renouvelable, représentant 37,5 % du total, suivie par le solaire avec 27,5 % et l’hydroélectricité à 25,9 %. Les combustibles renouvelables contribuent à hauteur de 8,5 %, tandis que la géothermie et d’autres sources représentent 0,5 %.

En termes de croissance, le solaire a enregistré la plus forte hausse avec une augmentation de 24,6 % en 2025, alors que la production hydroélectrique a chuté de 11,8 %, en grande partie en raison de conditions hydrologiques moins favorables.

D’un point de vue national, le Danemark se distingue par la plus forte proportion d’électricité issue de sources renouvelables, atteignant 92,4 %, principalement grâce à l’éolien. L’Autriche suit avec 83,1 % (majoritairement hydraulique) et le Portugal avec 82,9 % (combinant hydroélectricité et éolien). À l’opposé, Malte (16,2 %), la Tchéquie (16,6 %) et la Slovaquie (17,8 %) affichent les parts les plus faibles.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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