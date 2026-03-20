Cybercriminalité : l’Allemagne et ses partenaires démantèlent deux énormes botnets

Deux des plus grands botnets au monde ont été récemment démantelés à l’issue d’une opération internationale conjointe menée par l’Allemagne, en collaboration avec les autorités judiciaires des États-Unis et du Canada, selon l’Office fédéral de la police criminelle (BKA).

Ces réseaux informatiques malveillants étaient principalement utilisés pour réaliser des attaques par “déni de service” (DDoS), visant à rendre inaccessibles des sites web et des applications en les submergeant de requêtes massives. L’infrastructure technique mondiale de ces deux botnets a été mise hors service.

Des services d’information de la Deutsche Bahn (DB), la compagnie allemande des chemins de fer, ainsi que l’application DB Navigator, ont récemment été touchés par ce type d’attaques.

L’opération a ciblé les botnets nommés “Aisuru” et “Kimwolf”. Le botnet “Aisuru” a principalement infecté des appareils connectés, tels que des routeurs et des caméras de surveillance mal sécurisés. Il est également responsable d’une attaque DDoS ayant atteint un volume de données record de 31,4 térabits par seconde, repoussée par le prestataire informatique Cloudflare.

D’autre part, “Kimwolf” est étroitement lié à “Aisuru” et cible principalement les appareils Android ainsi que des équipements grand public, comme les boîtiers TV.

Du côté allemand, l’opération a impliqué la Cellule centrale de lutte contre la cybercriminalité de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (ZAC NRW) et le BKA.