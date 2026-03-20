Port Tanger-Med : saisie record de 3,9 tonnes de chira et échec d’un trafic international de drogue

Les opérations conjointes de contrôle frontalier sur un camion remorque de transport international immatriculé au Maroc ont permis de découvrir des cargaisons de drogue dissimulées dans des cavités aménagées à l’intérieur de prototypes de poissons réfrigérés, soigneusement préparées et conditionnées pour faciliter le trafic international de drogue, selon un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).

Le conducteur du camion, un Marocain, a été placé en garde à vue et fait l’objet d’une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les ramifications et liens de cette opération à l’échelle nationale et internationale.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de sécurité aux points de passage frontaliers pour lutter contre les réseaux de trafic international de drogues et de psychotropes, conclut la DGSN.