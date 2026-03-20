2ème tour des municipales en France : la participation focalise l’attention

Des projections d’institut de sondage relayées par la presse évoquent un regain d’intérêt pour les enjeux locaux. Les questions de proximité – sécurité, urbanisme, services publics ou encore le pouvoir d’achat – semblent avoir contribué à remobiliser une partie de l’électorat. Toutefois, des disparités importantes persistent selon les territoires, avec une participation plus forte dans les communes rurales que dans certaines grandes agglomérations. Dans ce contexte, les autorités et les acteurs politiques appellent à maintenir la mobilisation en vue du second tour, où les jeux d’alliances et de reports de voix pourraient jouer un rôle déterminant dans l’issue du scrutin.

Les projecteurs sont particulièrement braqués sur les grandes métropoles comme Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux et Toulouse après l’annonce des alliances et des désistements à la veille du second tour.

Au-delà de l’enjeu local, ces municipales françaises auront valeur de test grandeur nature pour mesurer les rapports de force politiques avant la présidentielle de 2027, selon les observateurs.