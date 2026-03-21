Apple réaffirme son ancrage en Chine malgré les tensions commerciales

Le message est limpide : malgré un environnement géopolitique plus heurté, Apple maintient le cap. Le groupe entend approfondir sa présence, en misant sur l’innovation, le développement durable et l’intégration de ses chaînes industrielles, en phase avec les priorités du prochain plan quinquennal (2026-2030).

M. Cook a également salué les mesures prises par les autorités chinoises pour stimuler la consommation, y voyant un facteur de soutien pour les entreprises étrangères dans un contexte de demande encore inégale. En filigrane, une stratégie de continuité assumée. Apple table sur une « croissance continue » en Chine cette année, un pari significatif alors que les chaînes d’approvisionnement mondiales restent sous tension et que les incertitudes géopolitiques persistent.

De son côté, M. Wang a plaidé pour une coopération « saine, stable et durable », mettant en avant le rôle des grandes entreprises dans la consolidation de chaînes d’approvisionnement « résilientes, vertes et innovantes ». Beijing, soucieux de rassurer les investisseurs étrangers, a également appelé Apple à maintenir sa confiance et à continuer de tirer parti des opportunités offertes par l’ouverture économique du pays.

Cette visite, précédée d’une étape à Chengdu plus tôt dans la semaine, s’inscrit dans une série de déplacements de M. Cook en Chine – un signal clair : malgré les tensions et les recompositions industrielles, le lien entre Apple et le marché chinois reste solidement ancré.