Soudan : l’UA condamne les atrocités commises à El Fasher

Il a condamné avec la plus grande fermeté les graves violations des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, notamment les crimes de guerre présumés et les assassinats ethniques de civils.

Le président de la CUA a rappelé à toutes les parties leurs obligations, en vertu du droit international, de protéger les civils et prévenu que les auteurs de tels actes odieux devront rendre des comptes.

M. Ali Youssouf a également appelé à une cessation immédiate des hostilités et à l’ouverture de couloirs humanitaires afin de permettre l’acheminement de l’aide vitale vers les populations touchées.

Il a en outre souligné qu’il ne peut y avoir de solution militaire à la crise soudanaise, exhortant tous les acteurs à entamer le dialogue et à s’engager en faveur d’un processus politique pacifique et inclusif.