Les Tanzaniens aux urnes mercredi pour élire leur président

La Commission électorale nationale indépendante (INEC), gardienne de ce scrutin décisif, a recensé 37,65 millions d’inscrits, un chiffre en nette progression par rapport à l’élection présidentielle de 2020 où le nombre d’électeurs n’a pas dépassé 30 millions.

La présidente sortante Samia Suluhu Hassan, première femme de l’histoire du pays à accéder à la magistrature suprême, aborde ce scrutin avec le vent en poupe. Âgée de 65 ans et originaire de l’archipel de Zanzibar, elle se présente à la présidentielle sous la bannière du Chama Cha Mapinduzi (CCM) en l’absence des deux poids lourds de l’opposition, les partis du CHADEMA et d’ACT-Wazalendo qui ne seront pas de la partie.

Le premier a été écarté pour avoir refusé de signer le code de conduite électoral, le second, pour non-conformité aux règles en vigueur, à en croire la commission nationale électorale indépendante.

Samia Suluhu Hassan désignée par le CCM, parti au pouvoir depuis l’indépendance du pays en 1961, devra faire face à 16 autres candidats pour tenter de remporter la présidentielle dans ce pays d’Afrique de l’Est, fameux pour ses plages immaculées, les îles paradisiaques de Zanzibar et le mont Kilimandjaro, le plus haut en Afrique (5895 m).

Dans l’archipel de Zanzibar, l’INEC a mis en place un mécanisme de vote anticipé permettant aux électeurs éloignés de voter un jour avant le scrutin officiel (28 octobre). Pas moins de 700.000 insulaires sont appelés aux urnes.

Dans le même temps, la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) a dépêché une mission d’observation composée d’experts, chargés de scruter chaque étape du processus électoral à travers l’ensemble du pays.

Sur un autre volet, la présidente sortante qui avait hérité du pouvoir en mars 2021, à la suite du décès soudain de son prédécesseur John Magufuli, s’est appuyée tout au long de sa campagne électorale sur un discours axé sur la stabilité et le développement.

Sa politique des » 4 R » ( réconciliation, résilience, réforme et reconstruction ) se veut la clé de voûte de sa campagne. Son programme prévoit une révision constitutionnelle, le renforcement des infrastructures et un investissement soutenu dans la santé et l’éducation.

Le président de la Tanzanie est élu au scrutin majoritaire à un tour, le candidat arrivant en tête étant déclaré vainqueur. Selon l’article 39 de la Constitution de ce pays, les candidats doivent être citoyens tanzaniens de naissance, âgés d’au moins 40 ans, membres d’un parti politique et éligibles à un mandat de député de la nation ou à la Chambre des représentants de Zanzibar.