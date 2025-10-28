Rachad Bouhlal élu président du Conseil pour la promotion de la francophonie au Japon

Cette élection marque une nouvelle étape dans la dynamique de coopération et de dialogue que le Conseil entretient entre les représentations diplomatiques francophones et les institutions japonaises.

L’ambassadeur du Royaume succède à l’ambassadeur de Belgique, qui a présidé le Conseil durant les quatre dernières années. Les membres du Conseil ont salué le travail accompli sous sa présidence, qui a permis de renforcer la visibilité de la Francophonie au Japon et de promouvoir les valeurs qui la rassemblent : solidarité, diversité culturelle et dialogue interculturel.

Le Conseil pour la promotion de la francophonie au Japon regroupe l’ensemble des ambassadeurs des pays membres de la Francophonie accrédités au Japon. Il est dirigé par un bureau composé des ambassadeurs du Maroc, de France, du Sénégal, de la République Démocratique du Congo, du Malawi et de la Belgique.

Le Conseil œuvre à la promotion de la langue française et des valeurs de la Francophonie, tout en encourageant les échanges culturels, éducatifs et économiques avec le Japon.

Dans une déclaration à l’issue de son élection, le nouveau président a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui et a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts du Conseil pour renforcer la coopération entre les pays francophones et le Japon.

« Je mesure l’honneur et la responsabilité que représente cette présidence. Ensemble, nous continuerons à faire rayonner la Francophonie au Japon et à bâtir des passerelles de compréhension et d’amitié entre nos peuples », a dit M. Bouhlal.