Rachid Achachi annonce créer un parti politique

Surfant sur la vague GenZ 212, le politologue Rachid Achachi annonce fonder un parti « porté par la jeunesse ».

Le mouvement GenZ 212 a suscité un ras-le-bol général de la population marocaine à l’égard de leur gouvernement. Les fondateurs du serveur Discord critiquent une corruption omniprésente de leurs représentants politiques et une inefficacité en matière de santé et d’éducation.

Ce pourquoi le politologue Rachid Achachi, qui appelait à la démission du gouvernement d’Aziz Akhannouch, a décidé d’agir et de fonder un parti politique. D’après lui, « si l’on souhaite réellement combattre la corruption, il faut que ce gouvernement déguerpisse ». Il préconise une démission instantanée du gouvernement, afin d’organiser des élections anticipées, précisant que dans le cas contraire les manifestations pacifiques ne cesseraient pas.

De ce fait, Rachid Achachi a fait rejaillir une vieille idée, visant à concurrencer les partis traditionnels en influant un nouveau souffle de jeunesse à la vie politique marocaine: la création d’un nouveau parti, « pour l’avenir de la nation ».

Il se trouve qu’effectivement, les gouvernements Akhannouch ont abandonné la jeunesse marocaine en échouant au niveau éducatif. Achachi soutient que si le gouvernement n’avait pas échoué à sa tâche, les manifestations n’auraient pas connu les débordements violents auxquels nous avons fait face, puisque les jeunes marocains concernés par ces actes de violences et vandalismes auraient eu la présence d’esprit d’agir de manière intelligente. Il convient, naturellement, de punir ces crimes, sans toutefois oublier la responsabilité incombée au gouvernement.

Ce nouveau parti, dont le nom n’a toujours pas été choisi, ne sera pas le parti de Rachid Achachi mais un parti ouvert aux marocains. Pour preuve, dans un élan de sincérité, il a déclaré qu’il ne se présenterait à aucune élection.

« Mon rôle n’est pas de m’occuper du travail parlementaire, mais bien de m’occuper du travail d’organisation, d’encadrement et de réflexion afin d’aider ce parti »

Afin d’endiguer la corruption et le détournement de fonds publics, Rachid Achachi propose également la création de comités populaires afin de surveiller la gestion de l’argent public de la part des responsables et élus, à l’échelle locale et nationale.

Les organisateurs du mouvement GenZ 212 eux, ont publiquement désavoué la proposition de Rachid Achachi, critiquant son utilisation du mouvement à des fins politiques. Il n’en demeure pas moins que ces organisateurs n’ont pas leur mot à dire, puisque cette cause concerne tous les marocains.