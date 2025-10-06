Macron demande à son Premier ministre démissionnaire de mener d’« ultimes négociations »

Le président français Emmanuel Macron a confié à Sébastien Lecornu, Premier ministre démissionnaire, « la responsabilité de mener, d’ici mercredi soir, d’ultimes négociations afin de définir une plateforme d’action et de stabilité pour le pays », a annoncé l’Elysée lundi 6 octobre.

Le chef de l’Etat a dit prendre ses responsabilités à l’issue de ces « ultimes négociations ».

A peine nommé la veille au soir, le gouvernement de Sébastien Lecornu a implosé au bout de quelques heures seulement lundi.

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays. Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Quant au ministre démissionnaire des Armées Bruno Le Maire a annoncé sur X quitter (Nouvelle fenêtre)le gouvernement démissionnaire.

« Ma décision de rejoindre le gouvernement a été prise uniquement par esprit de mission. Je constate que ma décision provoque chez certains des réactions incompréhensibles, fausses et disproportionnées », a-t-il justifié, assurant que le président de la République a accepté sa proposition.

Il est vrai qu’il y a un nom en particulier qui a concentré les attaques : celui de Bruno Le Maire.

Ministre de l’Economie et des Finances d’Emmanuel Macron de mai 2017 à septembre 2024, figure du « quoiqu’il en coûte » et du dérapage budgétaire de l’Etat, il avait pourtant déclaré que son retour était « totalement exclu », dans une interview à L’Usine nouvelle, le 22 septembre. Il a justifié son retour, sur X, par « les circonstances exceptionnelles que traverse la France ».

Sans convaincre. « Bruno Le Maire, c’est l’incarnation des pires échecs des quinquennats Macron et du déni des évidences que nous essayions de défendre », a confié un député LR à franceinfo.

Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a également dénoncé, sur France Inter, une « véritable provocation » : « L’homme qui a contribué à creuser la dette de 1 000 milliards d’euros revient aujourd’hui demander des efforts aux Français. »