Jordan Bardella appelle à dissoudre l’Assemblée nationale après la démission du Premier Ministre

Après la démission surprise de Sébastien Lecornu, Premier ministre français, Jordan Bardella, président du Rassemblement National (RN), a exhorté le président de la République à utiliser l’article 12 de la Constitution pour dissoudre l’Assemblée nationale et organiser de nouvelles élections anticipées, un peu plus d’un an après les dernières élections anticipées.

Par Omar Bendouro

Pour Bardella, « il n’y aura pas de stabilité retrouvée sans retour aux urnes et sans dissolution de l’Assemblée nationale ». Il a précisé que le RN serait prêt à prendre ses responsabilités et à gouverner si les Français lui donnaient une majorité : « Nous n’avons pas d’autre choix que de retourner devant les Français ».

Bardella a fustigé l’instabilité politique qu’il impute au chef de l’État français, affirmant qu’aucun gouvernement, « aussi macroniste soit-il, n’aura de légitimité à gouverner ». Il a dénoncé une « continuité dans la débâcle » et s’est dit « inquiet » de la composition du nouveau gouvernement, encore plus « macroniste » que les précédents. Pour lui, la seule issue est un retour aux urnes et la dissolution de l’Assemblée nationale.

