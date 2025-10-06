Jordan Bardella appelle à dissoudre l’Assemblée nationale après la démission du Premier Ministre

Après la démission surprise de Sébastien Lecornu, Premier ministre français, Jordan Bardella, président du Rassemblement National (RN), a exhorté le président de la République à utiliser l’article 12 de la Constitution pour dissoudre l’Assemblée nationale et organiser de nouvelles élections anticipées, un peu plus d’un an après les dernières élections anticipées.

Pour Bardella, « il n’y aura pas de stabilité retrouvée sans retour aux urnes et sans dissolution de l’Assemblée nationale ». Il a précisé que le RN serait prêt à prendre ses responsabilités et à gouverner si les Français lui donnaient une majorité : « Nous n’avons pas d’autre choix que de retourner devant les Français ».

Bardella a fustigé l’instabilité politique qu’il impute au chef de l’État français, affirmant qu’aucun gouvernement, « aussi macroniste soit-il, n’aura de légitimité à gouverner ». Il a dénoncé une « continuité dans la débâcle » et s’est dit « inquiet » de la composition du nouveau gouvernement, encore plus « macroniste » que les précédents. Pour lui, la seule issue est un retour aux urnes et la dissolution de l’Assemblée nationale.