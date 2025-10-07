Lettre ouverte de Khalid El Quandili à la Jeunesse Marocaine

Dans une lettre ouverte transmise à Atlasinfo, Khalid El Quandili, champion mondial de kickboxing et de full contact (1986 – 1992), vice-président de la Fédération marocaine de boxe anglaise et ancien médiateur national à la Jeunesse en France, a fait du sport un outil d’insertion des jeunes en difficulté au sein de l’école de « Deuxième Chance ». Il donne son point de vue et fait état de propositions après les manifestations dans des villes du Maroc de la GENZ212 qui revendique de meilleurs soins de santé et d’éducation, ainsi que l’éradication de la corruption.

« Je m’adresse à vous en tant qu’homme de terrain. Pendant plus de trente ans, j’ai travaillé dans les quartiers populaires de France aux côtés de jeunes en difficulté. J’ai vu la tension, la colère, la rupture… mais j’ai aussi constaté qu’avec l’écoute, la confiance et le respect, on peut transformer une société.

Ce travail a été reconnu par les présidents Mitterrand, Chirac, Sarkozy et Hollande. Lors de son dernier voyage au Maroc, le Président Macron a salué mon parcours. Mais ma véritable reconnaissance, je la dois à mon pays.

Feu Sa Majesté Hassan II – que Dieu ait Son âme – m’avait ouvert Ses portes et encouragé à agir pour la jeunesse marocaine à l’étranger. Avant lui encore, le Prince Héritier d’alors – notre Souverain aujourd’hui, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste – m’avait permis de réaliser mon rêve de champion : remettre en jeu mon titre mondial de full contact à Rabat en 1989. Ce fut l’un des plus beaux souvenirs de ma vie, et une immense fierté pour mes parents.

Si je prends aujourd’hui la parole, ce n’est pas pour évoquer mon passé, mais pour mettre cette expérience au service de mon pays, le Maroc.

Car face à la situation de notre jeunesse, je ne peux pas détourner le regard. J’ai connu ce genre de tensions, je sais jusqu’où elles peuvent mener — et je considère qu’il est de mon devoir de transmettre mon expérience.

Je propose donc une piste : la création d’un Comité National de Consultation de la Jeunesse, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI – que Dieu L’Assiste. Il serait composé d’hommes et de femmes de bonne volonté, issus de la société civile, sans étiquette politique. Ce comité, formé d’une dizaine de personnalités bénévoles, ira à la rencontre de la jeunesse dans toutes les régions du Royaume.

Vingt villes, vingt étapes de dialogue ouvertes à tous : étudiants, apprentis, ouvriers, diplômés sans emploi, artistes, sportifs, entrepreneurs — jeunes des milieux ruraux comme urbains.

Le Comité viendra sans jugement, sans promesse, simplement pour écouter : écouter les priorités, les propositions, mais aussi les colères — car elles sont légitimes lorsqu’elles s’expriment dans la dignité.

À l’issue de cette tournée, un Livre Blanc de la Jeunesse Marocaine sera rédigé avec des recommandations concrètes. Ce document ne devra pas être symbolique : il sera remis officiellement à Sa Majesté, afin que Ses Hautes Orientations puissent inspirer les décisions du gouvernement.

Je le dis avec force : ce n’est pas le moment de se diviser ou de s’affronter. Ce n’est pas le moment d’opposer les jeunes à l’État. La seule voie possible, c’est celle du dialogue national et de la confiance retrouvée.

Je tends la main à nos responsables, pour qu’ils accueillent positivement cette initiative. Je tends la main aux jeunes, pour qu’ils fassent entendre leurs idées — pas seulement leur colère. Et je tends la main aux institutions, associations, universités, clubs sportifs et maisons de jeunes, pour accueillir ce mouvement d’écoute avec bienveillance.

Je ne suis pas un politicien. Je ne cherche ni poste ni lumière. Je suis un homme de paix, un serviteur de la cohésion sociale, qui aime son pays et son Roi.

Que vive notre jeunesse.

Que vive notre Royaume.

Que vive Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Khalid El Quandili

Chevalier de la Légion d’Honneur

Wissam Alaouite (Maroc)

Champion du Monde de Full Contact (1986 à 1992)

Ancien Médiateur National à la Jeunesse (France)

Différentes Missions Ministérielles (1992 à 2005)

Ancien Membre du Conseil Économique et Social (France)

Président de la Radio de l’Oise Radio Mercure (France)

Président Télévision MRE Canal Atlas

Président École 2e Chance Sport au Maroc »