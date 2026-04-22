Rabat et Vienne veulent inaugurer une nouvelle ère de partenariat stratégique global et authentique

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de la visite de travail effectuée à Vienne par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, à l’invitation de Mme Beate Meinl-Reisinger, ministre fédérale des Affaires européennes et internationales, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement mutuel à approfondir la collaboration dans tous les domaines : politique, diplomatique, sécuritaire, économique, culturel et en matière d’échanges entre les deux peuples.

M. Bourita et Mme Meinl-Reisinger ont également salué la dynamique forte et les progrès significatifs qui ont marqué les relations entre le Maroc et l’Autriche ces dernières années, notamment depuis l’adoption, le 1er mars 2023, de la Déclaration politique commune, qui sert de feuille de route pour tous les domaines de coopération entre les deux pays.

Par ailleurs, les ministres se sont félicités du renforcement des relations entre les institutions législatives et judiciaires des deux pays et ont souligné, à cet égard, l’importance des contacts interparlementaires, qui jouent un rôle essentiel dans le renforcement des relations bilatérales, mettant l’accent, dans ce cadre, sur les échanges de visites officielles entre les présidents des parlements des deux pays.

M. Bourita et Mme Meinl-Reisinger ont également fait part de leur satisfaction quant à l’amélioration des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Autriche, ainsi qu’aux investissements réalisés par des entreprises autrichiennes au Maroc au cours des dernières années.

Ils se sont également félicités des récents progrès en matière de coopération industrielle, tout en exprimant le souhait de partager les bonnes pratiques et de développer des projets communs dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.