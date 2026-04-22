Rabat, capitale mondiale du livre 2026 : le livre, le savoir et l’échelle africaine

La désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre 2026 par l’UNESCO ne consacre pas seulement une ville de culture. Elle met en lumière une ambition plus large : redonner au livre une fonction de transmission, d’orientation et de structuration du savoir, dans un moment où les usages numériques bouleversent les médiations classiques.

À partir du 24 avril 2026, Rabat ouvre une année entière placée sous le signe du livre, dans le cadre de son statut de Capitale mondiale du livre. Cette séquence sera rapidement relayée par la 31e édition du Salon international de l’édition et du livre, annoncée à Rabat au début du mois de mai 2026.

Pris séparément, ces rendez-vous pourraient relever du calendrier culturel. Pris ensemble, ils dessinent autre chose : une tentative de replacer le savoir au cœur de l’espace public.

L’enjeu est là. Dans un univers saturé de contenus, le problème n’est plus seulement d’accéder à l’information. Il devient de la hiérarchiser, de la transmettre et de lui donner une forme durable. L’essor des usages numériques, et plus encore la production accélérée de textes par l’intelligence artificielle, renforcent cette pression. Le livre retrouve dès lors une fonction particulière, non pas concurrencer les nouveaux supports, mais offrir un cadre plus stable à la circulation des idées.

C’est ce déplacement qui donne à Rabat 2026 sa portée réelle. Le livre n’y apparaît plus seulement comme un bien culturel à célébrer, mais comme un instrument de politique publique. Le ministère marocain a d’ailleurs placé au centre de sa présentation la démocratisation du savoir, l’élargissement de l’accès à la culture, ainsi que le soutien à l’économie culturelle et aux industries créatives. Le signal est clair : la lecture est pensée à la fois comme pratique sociale, comme ressource éducative et comme vecteur de développement culturel. ￼

Le choix de Rabat par l’UNESCO repose sur des éléments précis. L’organisation souligne le rôle de la ville comme carrefour culturel, l’importance croissante de son industrie locale du livre et la contribution de cet écosystème à l’éducation. Des relais professionnels du secteur rappellent aussi que Rabat accueille un grand salon du livre à l’échelle africaine, ce qui renforce la cohérence de cette désignation.

Dimension africaine

Mais cette reconnaissance n’a de valeur que si elle produit des effets au-delà de l’événement. C’est la véritable ligne de partage du texte. Le temps court est celui des cérémonies, des programmes et de la visibilité internationale. Le temps long est celui des usages. Tout dépendra donc de la capacité du Maroc à transformer ce moment en pratiques durables : plus de circulation du livre, une présence plus forte dans les espaces de vie, et une inscription plus nette de la lecture dans les parcours éducatifs et civiques. Cette projection est une lecture stratégique.

La dimension africaine renforce encore cette séquence. Rabat ne s’inscrit pas dans un vide symbolique. Avant elle, d’autres villes du continent ont porté ce titre dans le cadre du programme de l’UNESCO, notamment Port Harcourt, Conakry et Accra. Le fait est important : il montre que, sur le continent aussi, le livre est pensé comme un levier d’éducation, de développement culturel et d’accès au savoir. Rabat ajoute à cette trajectoire une singularité propre : celle d’une capitale à la jonction du Maghreb, de l’Atlantique et de l’Afrique, capable de donner à cette politique du livre une résonance plus large.

Cette inscription africaine n’est pas décorative. Elle change l’échelle de lecture. Le livre n’est plus seulement ici un sujet de politique culturelle nationale. Il devient aussi un outil possible de projection, de circulation des idées et de consolidation des médiations dans des sociétés confrontées à des défis voisins : jeunesse nombreuse, mutation numérique rapide, concurrence des écrans, et tension croissante entre abondance de contenus et besoin d’orientation. Cette phrase relève d’une analyse comparative.

Reste l’essentiel : l’épreuve du réel. La dynamique institutionnelle est enclenchée. Les annonces sont là. La reconnaissance internationale aussi. Le test décisif sera social. Il se mesurera moins à la qualité de la programmation qu’à la place effective du livre dans le quotidien. C’est à ce niveau seulement que Rabat 2026 pourra être jugée comme un tournant plutôt que comme une vitrine.

Le Maroc a pour cela plusieurs atouts : une capitale politique et culturelle, un réseau d’acteurs déjà structuré, un salon installé, et une volonté publique assumée de relier culture, éducation et ouverture. Si cette séquence est tenue dans la durée, Rabat pourra apparaître non seulement comme une ville distinguée par l’UNESCO, mais comme un espace où le livre retrouve une fonction centrale dans l’organisation du savoir. ￼

Au fond, Rabat 2026 pose une question simple : dans des sociétés saturées de contenus, quelles médiations restent capables d’ordonner le savoir ?

En replaçant le livre au centre de la cité, le Maroc n’oppose pas le papier au numérique. Il rappelle qu’aucune société ne peut durablement vivre de flux seuls. Elle a besoin de formes, de repères et de transmissions. Et c’est peut-être là que se joue la portée la plus forte de Rabat 2026 : non dans la célébration du livre, mais dans sa réinscription comme architecture du sens.