Sous Enzo Maresca, Chelsea a opéré une renaissance, terminant quatrième avec un style basé sur la possession, porté par Cole Palmer. Leur retour parmi l’élite a été marqué par une solidité défensive et des éclairs offensifs, malgré quelques revers face aux cadors. Les Blues ont atteint la finale de la Conference League face au Real Betis, qu’ils joueront le 28 mai.

5. Newcastle United (66 points, 20V-6N-12D, +21 DG) – Phase de Groupes de Ligue des Champions

Newcastle a signé une saison éclatante, terminant cinquième et profitant du spot supplémentaire en Ligue des champions grâce au coefficient UEFA. Leur attaque (68 buts) et leur résilience ont éclipsé des concurrents comme Aston Villa. L eur triomphe en finale de Carabao Cup face à Liverpool (2-1) a mis fin à 70 ans sans trophée domestique.

6. Aston Villa (66 points, 19V-9N-10D, +7 DG) – Phase de Groupes d’Europa League

Aston Villa a décroché la sixième place, se qualifiant pour l’ Europa League grâce à une saison solide sous Unai Emery. Morgan Rogers a émergé comme une star, mais leur inconstance en fin de saison les a privés du top 4. I ls ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions , un exploit pour un club en reconstruction.

7. Nottingham Forest (65 points, 19V-8N-11D, +12 DG) – Barrages de Conference League

Nottingham Forest a créé la surprise en terminant septième, décrochant une place en barrages de la Conference League grâce à la victoire de Newcastle en Carabao Cup. Morgan Gibbs-White et Matz Sels (13 clean sheets) ont porté une équipe qui visait initialement le maintien.

8. Brighton & Hove Albion (61 points, 16V-13N-9D, +7 DG)

Brighton a terminé huitième, manquant de peu une place européenne. Leur défense, parmi les meilleures en xG, n’a pas compensé un manque de tranchant offensif, malgré une attaque prolifique (66 buts).

9. Bournemouth (56 points, 15V-11N-12D, +12 DG)

Bournemouth a impressionné par son style audacieux sous Andoni Iraola, terminant neuvième avec une différence de buts positive (+12). Leur solidité à l’extérieur a été un atout, mais leur manque de profondeur les a limités face aux cadors.

10. Brentford (56 points, 16V-8N-14D, +9 DG)

Brentford a surpris avec une dixième place, portée par un style direct et une attaque efficace (66 buts). Leur série de victoires à l’extérieur a marqué les esprits, mais leur inconstance face aux gros et leur mauvaise défense (57 buts encaissés) les a privés d’Europe.

11. Fulham (54 points, 15V-9N-14D, 0 DG)

Fulham a terminé onzième, avec une défense solide mais un manque de régularité offensive (54 buts pour, 54 encaissés). Alex Iwobi et Antonee Robinson ont brillé, mais leur incapacité à enchaîner les victoires les a cantonnés au milieu de tableau. En Europe , ils n’étaient pas qualifiés. En coupes nationales , une élimination en quarts de finale de la FA Cup et une sortie précoce en Carabao Cup ont été décevantes. Perspectives : Fulham doit viser plus de constance pour prétendre à l’Europe.

12. Crystal Palace (53 points, 13V-14N-11D, 0 DG)

Crystal Palace a créé la sensation en terminant douzième tout en se qualifiant pour l’ Europa League grâce à leur victoire surprise en finale de FA Cup contre Manchester City, marquant le premier titre majeur de l’histoire du club. Leur solidité défensive (Matz Sels, 13 clean sheets) et leur équilibre (51 buts pour, 51 encaissés) furent remarqués.

13. Everton (48 points, 11V-15N-12D, -2 DG)

Everton a assuré son maintien malgré des difficultés financières. Leur résilience, sous David Moyes, a été clé, mais leur attaque limitée (42 buts) les a cantonnés au bas du classement .

14. West Ham United (43 points, 11V-10N-17D, -16 DG)

West Ham a déçu, terminant 14e malgré un effectif talentueux. Leur défense poreuse (-16 DG) et leur inconstance ont plombé leurs ambitions, mettant David Moyes sous pression.

15. Manchester United (42 points, 11V-9N-18D, -10 DG)

Manchester United a vécu une saison catastrophique, terminant 15e. Le limogeage d’Erik ten Hag et l’arrivée de Ruben Amorim n’ont pas suffi à redresser la barre. Leur attaque (44 buts) et défense (54 buts encaissés) ont été médiocres. Ils ont atteint la finale de l’ Europa League mais se sont inclinés face à Tottenham (1-0). En coupes nationales , une élimination en quarts de finale de la FA Cup et une sortie précoce en Carabao Cup ont amplifié la crise. Les Red Devils doivent entamer une reconstruction majeure s’ils aspirent à concurrencer Liverpool pour le statut de meilleur club de l’histoire d’Angleterre. Cette reconstruction a d’ores et déjà débuté, avec les départ de Bruno Fernandes, Cristian Eriksen, Victor Lindelöf et Jonny Evans, et l’arrivée de Matheus Cunha.

16. Wolverhampton Wanderers (42 points, 12V-6N-20D, -15 DG)

Bilan : Wolves a frôlé la relégation après le limogeage de Gary O’Neil. Leur défense fragile (69 buts encaissés) et leur manque de constance les ont mis en danger.

17. Tottenham Hotspur (38 points, 11V-5N-22D, -1 DG)

Bilan : Tottenham a vécu une saison paradoxale, terminant 17e mais décrochant une place en Ligue des champions grâce à leur victoire en Europa League contre Manchester United (1-0). Ce trophée, le premier d’Ange Postecoglou et le premier de Tottenham depuis 2008, a sauvé une saison marquée par une défense fébrile (65 buts encaissés).

18. Leicester City (25 points, 6V-7N-25D, -47 DG)

Bilan : Leicester, champion de Championship, a sombré, relégué avec une différence de buts désastreuse (-47). Leur incapacité à marquer (33 buts) et leur défense poreuse (80 buts encaissés) ont scellé leur sort.

19. Ipswich Town (22 points, 4V-10N-24D, -46 DG)

Bilan : Promu, Ipswich est retourné en Championship après une saison difficile. Leur manque d’expérience et leur défense fragile (82 buts encaissés) ont été fatals.

20. Southampton (12 points, 2V-6N-30D, -60 DG)

Bilan : Southampton a été la lanterne rouge, relégué dès la 31e journée avec un record de précocité (12 points). Leur saison désastreuse, marquée par le limogeage d’Ivan Jurić, a été un cauchemar (26 buts pour, 86 encaissés).