Ouverture à Abou Dhabi de la réunion préparatoire du Forum du Néguev II, avec la participation du Maroc

Cette rencontre préparatoire de deux jours se penche sur l’élaboration de projets concrets à présenter à la prochaine réunion ministérielle, notamment dans les secteurs de la sécurité alimentaire et hydrique, de l’éducation, de la santé, du tourisme, des énergies renouvelables, de la coexistence et de la sécurité.

Selon des informations recueillies par la MAP, les pays arabes participant à cette réunion insistent sur la nécessité de préserver l’orientation principale de ce processus, qui consiste à assurer la sécurité, la paix et le développement dans la région, alors que les résultats obtenus doivent se refléter positivement sur les peuples de la région, en particulier le peuple palestinien.

Ces pays ont également souligné la nécessité de développer des projets concrets et présenter un contenu qui pourrait constituer un sujet de discussion au niveau ministériel, notant que sans ce contenu, la rencontre du Néguev II n’aura aucune utilité et, par conséquent, elle ne sera pas différente de la première rencontre.

La réunion préparatoire vise ainsi à identifier des projets qui profitent aux pays participants en particulier et à la région en général, dans le sillage des objectifs fixés lors de la réunion du Néguev I, ont signalé les délégations des pays ayant participé à l’ouverture de cette rencontre, mettant l’accent sur la nécessité d’intégrer les Palestiniens dans ce processus d’une manière qui serve la sécurité, la paix et le développement dans la région du Moyen-Orient.

Par ailleurs, les délégations des pays arabes participant à la réunion préparatoire n’ont pas caché leur inquiétude face aux initiatives unilatérales qui entravent le déroulement normal de ce processus, en référence à ce qui s’est passé récemment à Al Qods.

Le Maroc, qui participe avec une importante délégation à cette réunion, co-préside avec Israël les deux groupes de travail liés à la sécurité alimentaire et hydrique, et à l’éducation et l’enseignement, tandis que d’autres pays président les secteurs du tourisme, de la santé, des énergies renouvelables, de la sécurité, de l’environnement, entre autres.