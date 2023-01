Coupe du monde dames 2023: quatre arbitres marocains retenus

Il s’agit de l’arbitre de centre Bouchra Karboubi et des arbitres assistantes Soukaina Hamdi et Fatiha Jermoumi, indique la FIFA lundi, ajoutant que l’arbitre marocain Adil Zourak sera chargé de l’arbitrage vidéo (VAR).

La Commission des Arbitres de la FIFA a dévoilé lundi les arbitres retenus pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023. Au total, le « FIFA Team One » comprendra 33 arbitres, 55 arbitres assistantes et 19 arbitres assistants vidéo sélectionnés en collaboration avec les six confédérations, sur la base de leur niveau et de leurs performances lors de récentes compétitions nationales et internationales. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, six femmes ont été sélectionnées pour officier en tant qu’arbitres assistantes vidéo. Le mondial féminin verra la participation de la sélection marocaine féminine, qualifiée pour la première fois de son histoire à cette grand-messe du football mondial après avoir atteint la finale de la Coupe d’Afrique des nations dames organisée au Maroc en juillet dernier.

Les Lionnes de l’Atlas évolueront dans la poule H avec l’Allemagne, la Corée et la Colombie.