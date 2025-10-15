ONU: Le Maroc réaffirme son soutien « ferme et constant » à la souveraineté des Emirats sur les îles Tunb al-Kubra, Tunb al-Sughra et Abu Musa

Le Maroc a réaffirmé, mercredi à New York, son soutien « ferme et constant » à la souveraineté des Emirats arabes Unis sur les îles Tunb al-Kubra, Tunb al-Sughra et Abu Musa.

“Je voudrais réaffirmer le soutien ferme et constant du Royaume du Maroc à l’intégrité territoriale des Emirats arabes Unis et à sa souveraineté permanente sur les îles Tunb al-Kubra, Tunb al-Sughra et Abu Musa”, a souligné l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU.

L’ambassadeur a également indiqué que le Royaume soutient “la demande de ce pays frère de mettre fin à l’occupation par l’Iran de ces trois îles émiraties, ainsi que sa position appelant à la recherche d’une solution soit par la négociation directe, soit par la saisine de la Cour internationale de Justice”.