Moscou qualifie le Maroc de « partenaire important » de la Russie sur le continent africain

La Fédération de Russie considère le Maroc comme « un partenaire important » sur le continent africain, a affirmé, mercredi, le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, publié à la veille de la visite à Moscou du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le ministère a indiqué que le chef de la diplomatie russe, Serguei Lavrov, tiendra, jeudi à Moscou, des entretiens avec M. Bourita, au cours desquels il est prévu d’examiner, de manière approfondie, les axes prometteurs du développement futur des relations russo-marocaines traditionnellement amicales.

Le communiqué publié a aussi précisé que M. Bourita co-présidera avec le Vice-Premier ministre russe, Dmitry Patrouchev, la 8e session de la Commission mixte intergouvernementale russo-marocaine de coopération économique, scientifique et technique.

Dans ce communiqué, la diplomatie russe a souligné que les dirigeants des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et le Président Vladimir Poutine, « sont liés par des relations de longue date, fondées sur l’amitié et le respect mutuel ».

Dans ce sens, elle a rappelé que le Souverain avait effectué deux visites en Russie, en octobre 2002 et en mars 2016, au cours desquelles une Déclaration sur le partenariat stratégique a été signée, ainsi qu’une Déclaration sur le partenariat stratégique approfondi, qui sont devenues des documents programmatiques essentiels définissant les priorités du développement futur des relations bilatérales pour les décennies à venir.

De son côté, le Président Poutine a effectué une visite officielle au Maroc en septembre 2006, a ajouté la même source.

Des délégations marocaines de haut niveau, conduites par le Chef du gouvernement, ont aussi participé aux sommets Russie-Afrique en 2019 et 2023, a-t-on précisé.

Lors de leurs entretiens, MM. Lavrov et Bourita échangeront, en outre, sur des sujets régionaux et internationaux d’actualité, notamment le règlement des conflits et situations de crise au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région sahélo-saharienne exclusivement par des méthodes politico-diplomatiques.

Une attention particulière devrait être accordée aux questions pratiques d’élargissement de la coopération commerciale et économique, ainsi qu’aux moyens d’exploiter plus pleinement le potentiel existant, a-t-on expliqué.

Rappelant qu’une coordination étroite a été établie entre les responsables des ministères des Affaires étrangères de la Russie et du Maroc, le ministère russe a mis en avant les rencontres régulières entre MM. Lavrov et Bourita, notamment en marge des événements de l’Assemblée générale de l’ONU, ainsi que leurs entretiens par téléphone.

La partie russe espère que la visite de M. Bourita en Russie contribuera à renforcer davantage le partenariat multidimensionnel avec le Maroc et favorisera l’intensification des efforts conjoints dans l’intérêt d’assurer une paix et une stabilité durables dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ainsi qu’au Sahel, a souligné le ministère russe des Affaires étrangères dans son communiqué.