Coupe du Monde U-20 du Chili : « L’objectif des Lionceaux de l’Atlas est de ramener la Coupe du Monde au pays » (Ouahbi)

« L’objectif des Lionceaux de l’Atlas est de revenir du Chili avec la Coupe du monde U-20 » , a affirmé le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine U-20, Mohammed Ouahbi.

Dans des déclarations à la presse après la qualification historique du Maroc pour la finale du Mondial, suite à sa victoire contre la France sur tirs au but (5-4) lors de la demi-finale disputée mercredi à Valparaíso, le sélectionneur a assuré que l’équipe abordera ce dernier match avec le même état d’esprit, la même confiance et la même humilité, ajoutant que les joueurs bénéficieront d’une courte période de repos avant de reprendre leur préparation.

Revenant sur la demi-finale contre la France, Ouahbi a souligné que le Maroc a adopté un plan de jeu offensif en exerçant un pressing constant sur le porteur du ballon, précisant que cette approche « a porté ses fruits et nous a permis de créer de véritables occasions qui auraient pu clore la rencontre dans le temps réglementaire ».

Il a reconnu que la fatigue ressentie par les joueurs au fil du match a parfois laissé des espaces à l’adversaire, « ce qui a exigé calme et concentration », rappelant qu’un tel scénario est naturel pour une demi-finale.

Le sélectionneur s’est dit pleinement satisfait des performances des Lionceaux de l’Atlas tout au long de la compétition, affirmant que les joueurs et le staff technique se sont fixés, dès le départ, l’objectif de rester en lice jusqu’au dernier jour de la Coupe.

Il a conclu en soulignant que l’équipe nationale forme un groupe homogène, dans lequel chaque joueur a contribué au résultat atteint, saluant particulièrement la prestation du troisième gardien, Abdelhakim El Mesbahi, décisif lors de la séance des tirs au but.

Quant au sélectionneur de l’équipe de France, Bernard Diomède, il a déclaré avoir pris des décisions qu’il n’aurait pas dû prendre pendant le match. « J’en assume la responsabilité », a-t-il dit.

« Nous n’avons pas préparé le match de manière optimale, mais nous avons été performants et nous avons créé des occasions de but, même en infériorité numérique. Il faut maintenant se concentrer sur le match de classement », a ajouté Diomède.