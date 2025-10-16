Mondial U20 au Chili: le Maroc confirme son statut de puissance footballistique mondiale (quotidien espagnol)

Le Maroc a écrit un nouveau chapitre de son épopée footballistique en se qualifiant mercredi soir avec brio pour la finale de la Coupe du Monde U20, confirmant ainsi son statut de puissance montante du football mondial, écrit le quotidien sportif espagnol AS.

Demi-finalistes du dernier Mondial au Qatar et médaillés de bronze aux Jeux de Paris, les Marocains se sont imposés face aux Bleuets (sélection de jeunes de France) en demi-finale de la Coupe du Monde U20 au Chili, au terme d’une séance de tirs au but haletante, souligne le journal spécialisé.

Sous le titre « Finale historique pour le Maroc », AS note que les Lionceaux de l’Atlas ont fait plier l’une des équipes favorites de cette Coupe du monde qui quitte le Chili avec un goût amer malgré une performance au-dessus de ses moyens.

Grande révélation du tournoi, la sélection marocaine a imposé son rythme et son intensité dès la première période et a réussi à prendre de court une équipe de France souvent en difficulté pour entrer dans le match, ajoute la publication.

AS trouve que les Lionceaux de l’Atlas ont affiché dès le premier quart d’heure de la rencontre, une détermination sans faille pour faire sauter le verrou français, confirmant ainsi leur nette supériorité sur le terrain.

Avec cette qualification, le Maroc envoie un message clair aux grandes nations du football : il s’est hissé au rang de l’élite mondiale et est venu pour y rester durablement, conclut le quotidien espagnol.