A 18 voix près, le gouvernement français évite la censure

Le nouveau gouvernement français, dirigé par le premier ministre Sébastien Lecornu, a échappé jeudi à deux motions de censure, l’une déposée par La France insoumise et l’autre, par le Rassemblement national.

La première motion est celle qui a rassemblé le plus de votes, mais avec 271 voix pour, il en a manqué 18 pour renverser le deuxième gouvernement Lecornu. La seconde motion a reccueilli 144 voix en provenance du RN, de ses alliés ciottistes, de trois députés LR et de deux non inscrits.

Les motions, portées séparément par LFI et le RN n’ont pas été adoptés faute d’avoir atteint la majorité absolue de 289 voix nécessaire, a indiqué la présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, à l’issue des séances de vote.

« Je suis heureuse de voir qu’il y a une majorité de l’Assemblée nationale qui est dans cette dynamique de travail, de compromis (…). Je suis raisonnablement optimiste, il faut maintenant qu’on se retrousse tous nos manches pour qu’on y arrive », a ajouté la présidente de l’Assemblée nationale.

Les deux motions de censure avaient été déposées mardi, juste avant le discours de déclaration de politique générale prononcé par le nouveau chef du gouvernement français devant les députés.

Les débats autour du budget, dont le texte a été présenté en Conseil des ministres mardi, vont pouvoir commencer à l’Assemblée nationale.

La commission des Finances s’en emparera lundi, et il devrait arriver dans l’hémicycle vendredi.

Sans recours au 49.3, que le Premier ministre s’est engagé à ne pas utiliser, la bataille entre une gauche désunie, un socle commun fracturé et l’extrême droite s’annonce dantesque, dans des délais très contraints.