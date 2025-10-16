L’Union africaine suspend Madagascar

L’Union Africaine (UA) a décidé mercredi soir de suspendre, avec effet immédiat, la participation de la République de Madagascar à toute les activités de l’Union, ainsi que de ses organes et institutions.

Cette décision restera en vigueur jusqu’au rétablissement de l’ordre constitutionnel dans le pays, apprend-on auprès de l’organisation panafricaine.

Un colonel malgache a annoncé, mardi à Antananarivo, la prise du pouvoir par l’armée et la dissolution de toutes les institutions, à l’exception de l’Assemblée nationale, qui a voté plus tôt la destitution du président Andry Rajoelina.

Le Madagascar est secoué depuis le 25 septembre par un mouvement de contestation qui, dénonçant au départ les coupures incessantes d’eau et d’électricité, s’est mué depuis en une contestation plus large.