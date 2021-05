Nouveau modèle de développement: Chakib Benmoussa doit présenter vendredi son rapport au roi Mohammed VI

Le président de la Commission spéciale chargée d’élaborer le rapport sur un nouveau modèle de développement, Chakib Benmoussa, doit remettre au roi Mohammed VI ce rapport, après que les 35 membres de la Commission ont revu leur copie sur fond de pandémie du Coronavirus.

Au total, les membres de la commission ont effectué une trentaine de visites de terrain, auditionné de nombreux responsables en présentiel ou en visioconférence, animé 113 ateliers de débats, et traité 6600 contributions écrites provenant de différentes organisations.

Een juin dernier, le souverain avait accordé un délai supplémentaire de six mois à la commission en vue de lui permettre d’approfondir les différents volets du modèle de développement projeté et d’intégrer dans ses travaux les implications et les transformations engendrées par la pandémie de la Covid-19, ainsi que les enseignements qu’il convient d’en tirer à moyen et long termes aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale.