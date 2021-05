Proche-Orient: le CFCM appelle à une paix juste et durable

Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) a exprimé son émotion face au bilan lourd des affrontements entre Palestiniens et Israéliens avec au moins 219 palestiniens tués, dont 63 enfants, ainsi que 11 israéliens dont un enfant., appelant un “cessez-le feu immédiat” et “à construire la paix”

Le CFCM a également condamné “avec la plus grande vigueur les crimes de guerre perpétrées notamment contre les populations civiles et appelle toutes les forces éprises paix et de justice à tout mettre en œuvre afin d’obtenir un cessez-le feu immédiat et à construire une paix juste et durable dans cette région du monde”.

“La communauté internationale doit aider les parties à trouver une solution urgente mettant fin à l’occupation et à ses humiliations pour permettre à chacun de vivre dans la paix et la dignité”, ajoute le CFCM.

“Au-delà de ces vœux exprimés à maintes reprises”, indique le communiqué, le CFCM appelle les musulmans de France et notamment les imams et responsables de mosquées à soutenir les populations palestiniennes en détresse, notamment par la collecte de fonds au profit des ONG humanitaires qui interviennent dans les territoires palestiniens et le parrainage entre les familles de France et les familles palestiniennes pour apporter aide et soutien aux enfants.