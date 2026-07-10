Mondial 2026: l’Espagne qualifiée, rencontre la France en demi-finales

A la UneSport
Par Atlasinfo

L’Espagne s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant face à la Belgique sur le score de 2 buts à 1, vendredi au Stade de Los Angeles.

La sélection espagnole a ouvert le score à la 30e minute grâce à Fabián Ruiz, avant que Charles De Ketelaere n’égalise pour la Belgique à la 41e minute.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers une prolongation, Mikel Merino a offert la victoire à la Roja en inscrivant le but décisif à la 88e minute.

Grâce à ce succès, l’Espagne décroche son billet pour les demi-finales de la compétition, où elle affrontera la France.

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite