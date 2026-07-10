Mondial 2026: l’Espagne qualifiée, rencontre la France en demi-finales

L’Espagne s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant face à la Belgique sur le score de 2 buts à 1, vendredi au Stade de Los Angeles.

La sélection espagnole a ouvert le score à la 30e minute grâce à Fabián Ruiz, avant que Charles De Ketelaere n’égalise pour la Belgique à la 41e minute.

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers une prolongation, Mikel Merino a offert la victoire à la Roja en inscrivant le but décisif à la 88e minute.

Grâce à ce succès, l’Espagne décroche son billet pour les demi-finales de la compétition, où elle affrontera la France.