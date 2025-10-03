Maroc: « Le gouvernement a interagi, dès le début, de manière responsable avec les revendications sociales des jeunes », selon Baitas

« Le gouvernement a interagi, dès le début et de manière responsable, avec les revendications sociales exprimées par les jeunes et ce, à travers les canaux de dialogue et d’écoute », a indiqué, jeudi, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

En réponse à des questions sur la mobilisation des jeunes au Maroc à l’appel du collectif GENZ 212, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement, M. Baitas a précisé que le Chef du gouvernement a fait part clairement de la compréhension du gouvernement de ces revendications et de sa disposition à s’engager dans un dialogue sérieux et responsable à ce sujet.

Il a relevé que ce dialogue requiert deux parties, ajoutant que le gouvernement a exprimé sa disposition, depuis des jours, à amorcer ce processus « immédiatement ».

« Le gouvernement s’est fermement engagé, de manière volontariste, dans le chantier de réforme du système de santé, qui a hérité d’un ensemble de dysfonctionnements accumulés durant des décennies », a-t-il poursuivi.

Le ministre a souligné que les moyens alloués aux secteurs sociaux se sont inscrits dans une courbe ascendante significative depuis 2021, précisant que le budget du secteur de la santé est passé d’environ 20 à près de 32 milliards de dirhams, tandis que celui du secteur de l’éducation a dépassé les 80 milliards, contre 50 milliards de dirhams auparavant.

Ces chiffres, a affirmé M. Baitas, illustrent la prise de conscience du gouvernement de l’ampleur du retard accusé dans ces deux secteurs stratégiques, ainsi que sa détermination à accélérer la cadence de la réforme de manière à garantir un impact positif direct sur la société, et à rétablir la place de l’hôpital et de l’école publics quant aux prestations des services de base, aussi bien sanitaires qu’éducatives, tout en consolidant les valeurs nationales, religieuses et sociétales.

Les approches établies par le gouvernement s’appuient sur des données objectives et des rapports d’évaluation, a-t-il souligné, notant que l’exécutif s’emploie, de manière sérieuse, à consolider le cadre juridique et à mobiliser les moyens nécessaires à la réforme des systèmes de santé et de l’éducation et à l’amélioration de leurs services au profit de l’ensemble des citoyens.