Marrakech – La transition verte représente une opportunité économique majeure nécessitant l’adaptation des compétences aux besoins du marché, ont souligné jeudi à Marrakech, les participants à une plénière organisée dans le cadre de la 5è édition du World Power-to-X Summit.

La transition verte, une opportunité économique majeure nécessitant l’adaptation des compétences aux besoins du marché (panel)

“La transition verte peut générer des millions d’emplois si les compétences sont adaptées et en phase avec les besoins du marché”, ont relevé les intervenants à un panel initié sous le thème “Power-to-Talents : développer les compétences et l’expertise”.

La création de ces nouveaux emplois verts exige un investissement massif et ciblé dans les compétences, ont-ils ajouté, insistant sur la mise en place des programmes de formation efficaces et une coordination renforcée entre les différents types d’enseignement (universitaire, technique, professionnel).

Les participants ont aussi noté que l’élargissement de la formation des compétences et la création de nouveaux cursus ne peuvent se faire sans une étroite collaboration entre les institutions publiques, le secteur privé et la société civile.

Au-delà de la formation technique, les panélistes ont insisté sur l’importance cruciale de l’esprit entrepreneurial. L’objectif étant de former de futurs créateurs d’emplois, et non seulement des chercheurs d’emploi.

Cette dynamique de montée en compétences et de promotion de l’entrepreneuriat vient soutenir directement la stratégie nationale du Maroc pour l’emploi des jeunes et le développement d’une économie compétitive, fondée sur l’innovation, ont souligné les participants.

“Pour que la filière de l’hydrogène vert transforme véritablement les économies, elle doit créer des emplois de qualité, développer les compétences locales et favoriser une croissance inclusive”, ont-ils soutenu.

Ce panel a aussi exploré les moyens permettant aux gouvernements, les industries et les établissements de formation de collaborer pour transformer les investissements “Power-to-X” en véritables opportunités pour les communautés locales.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 5e édition du World Power-to-X Summit vise à favoriser la collaboration, la créativité et l’échange dans le domaine de l’hydrogène vert, tout en abordant les moyens à même d’accélérer la transition énergétique mondiale.

Organisé par l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, et en partenariat avec l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen), le Cluster Green H2, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cet événement constitue une plateforme dynamique pour la coopération interrégionale, les investissements à forte valeur ajoutée et l’innovation prospective.

Cette édition, initiée sous le thème “ensemble, propulser la transition énergétique mondiale”, se veut également un carrefour international majeur qui permettra de promouvoir l’offre marocaine en matière d’hydrogène vert, d’explorer les projets phares du Royaume dans ce domaine et de mettre en exergue le rôle du Maroc en tant que pôle énergétique mondial clé.