Centrafrique: le président Touadéra officialise sa candidature à l’élection présidentielle

Par Atlasinfo

Le président de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra, a déposé jeudi son dossier de candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre prochain, rapportent les médias locaux.

« Le peuple voulait absolument être rassuré que mon dossier de candidature soit déposé aujourd’hui. C’est chose faite », a déclaré le président Touadéra, entouré de militants de son parti, le Mouvement Coeurs unis (MCU).

En vertu de la nouvelle Constitution adoptée en août 2023, Faustin-Archange Touadéra, élu pour la première fois en 2016 et réélu en 2020, est autorisé à briguer un nouveau mandat en décembre prochain.

« Nous avons répondu à une exigence constitutionnelle dans le cadre du fonctionnement de la démocratie dans notre pays », a-t-il souligné.

Outre la présidentielle, les électeurs centrafricains seront également appelés à voter, le 28 décembre, aux élections législatives, régionales et municipales qui ont été plusieurs fois reportées depuis un an.

Lundi, le président centrafricain a signé un décret convoquant les électeurs pour l’ensemble des scrutins. Le dépôt des candidatures est ouvert du 2 au 11 octobre courant, selon l’Autorité nationale des élections (ANE).

