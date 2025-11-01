Les transferts de fonds de la diaspora marocaine en augmentation

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint 92,73 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre dernier, contre 91,72 MMDH à la même période une année auparavant, selon l’Office des changes.

Ces transferts ressortent en augmentation de 1,1% en glissement annuel, précise l’Office dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Le bulletin fait par ailleurs état d’une hausse du déficit commercial de 17,7% à plus de 259 MMDH, en raison de l’accroissement des importations de biens (+9,2% à plus de 605,35 MMDH) et des exportations (+3,6% à environ 346,3 MMDH).

Pour ce qui est de la balance des services, elle dégage un excédent en progression de 9,4% à plus de 114,52 MMDH, suite à la hausse des importations (+9%) et des exportations (+9,2%).