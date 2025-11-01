A Laâyoune et Dakhla, explosion de joie après l’adoption par le Conseil de sécurité du plan d’autonomie marocain

Les habitants de la ville de Laâyoune, chef-lieu des provinces du Sud, ont célébré, vendredi soir, dans une ambiance de joie, de fierté et d’unité nationale, l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution sur le Sahara marocain.

Dès l’annonce de l’adoption de la résolution à New York, Laâyoune s’est parée des couleurs nationales. Concerts de klaxons, youyous et chants patriotiques ont retenti dans les boulevards Mohammed VI, Mecca et Al Kairaouane, où une foule enthousiaste a convergé vers la place El Méchouar, dans une atmosphère de liesse et de fierté nationale.

Drapeaux et portraits du Roi Mohammed VI à la main, enfants, jeunes et familles entières ont exprimé, dans une ferveur commune, leur attachement indéfectible à l’unité du Royaume et leur soutien aux efforts diplomatiques du Maroc sous la sage conduite du Souverain pour clore définitivement ce différend artificiel.

« C’est un jour historique que nous vivons ici à Laâyoune », ont souligné des citoyens en liesse dans des déclarations à la MAP, notant que cette résolution constitue une « victoire éclatante » pour le Maroc et va mettre un terme à un conflit qui n’a que trop duré.

Cette résolution est « le fruit de 26 ans de travail acharné sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI », ont-ils relevé.

Dakhla

À Dakhla, la perle du sud du Royaume a pris les allures d’une célébration nationale. Dès l’annonce officielle, des groupes de citoyens, familles, jeunes, et notables de la ville ont quitté leurs quartiers pour rejoindre les grands axes de Dakhla, animés par un même élan patriotique et un sentiment partagé de fierté et de reconnaissance pour cette avancée diplomatique majeure.

Sur l’avenue Al Massira, à la Place Hassan II et le long de la corniche, la foule nombreuse arborait drapeaux et foulards aux couleurs nationales, chantait des refrains patriotiques et scandait des slogans réaffirmant l’unité du Royaume. Les visages rayonnaient, les klaxons résonnaient et les youyous se mêlaient aux éclats de joie, donnant à la ville un air de grande fête populaire.

« Cette décision vient confirmer ce que nous vivons au quotidien ici: stabilité, développement et appartenance pleine et entière au Maroc », affirme Hamza (25 ans), entouré de ses amis venus célébrer la résolution onusienne.

Dans les cafés, sur les terrasses et au bord de la mer, le même enthousiasme. Des familles prenaient des photos, des enfants brandissaient des drapeaux, et des groupes de jeunes improvisaient des chants et des vidéos pour immortaliser l’instant.

« Nous avons toujours su que la diplomatie du Maroc aboutirait », souligne Khadija, mère de famille. « Nous célébrons aujourd’hui une victoire de la constance, de la patience et du travail ».

Au-delà de l’émotion patriotique, de nombreux habitants ont souligné l’importance de cette résolution pour l’avenir de la région, marquée par des projets structurants, une dynamique économique soutenue et une ambition affirmée de devenir un hub régional et continental.

Les célébrations se sont prolongées tard dans la nuit, dans une ambiance chaleureuse et disciplinée, témoignant du civisme et de l’engagement d’une population attachée à la première cause nationale.

En ce soir mémorable, Dakhla a une fois de plus montré le visage d’une ville soudée, confiante et tournée vers l’avenir, célébrant une étape décisive dans la consolidation de la marocanité du Sahara et l’accélération du développement des Provinces du Sud.