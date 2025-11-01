Sahara: la résolution 2797 est « une consécration » de l’approche pragmatique du Maroc et de son Roi (député Murrison)

L’adoption, vendredi 31 octobre, par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution 2797 sur le Sahara marocain constitue «une consécration» de l’approche pragmatique du Maroc, sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, a indiqué, samedi, le député britannique, Andrew Murrison.

«Le vote vendredi du Conseil de sécurité de l’ONU constitue une avancée majeure pour le plan d’autonomie présenté par le Maroc”, faisant suite aux soutiens des États-Unis, du Royaume-Uni et d’autres pays en faveur de l’approche pragmatique du Maroc, a dit M. Murrison dans une déclaration à la MAP.

M. Murrison, qui avait occupé plusieurs postes ministériels au sein du gouvernement britannique, a souligné que toutes les parties prenantes dans la région doivent désormais œuvrer de concert sur la base du plan d’autonomie, qui constitue le fondement d’un règlement durable.

Le député britannique a, d’autre part, salué le discours prononcé vendredi soir par le Roi, en particulier «l’offre généreuse, conciliante et inclusive» du souverain aux populations des camps de Tindouf.

Dans son discours, le Roi a lancé un appel sincère à «nos frères dans les camps de Tindouf à saisir cette opportunité historique pour retrouver les leurs et jouir de la possibilité que leur offre l’Initiative d’autonomie de contribuer à la gestion des affaires locales, au développement de leur patrie et à la construction de leur avenir, dans le giron du Maroc uni ».

M. Murrison a, à cet égard, souligné que la voie est désormais ouverte pour «consolider davantage les progrès accomplis ces dernières années dans le Sahara marocain».