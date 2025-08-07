Les Marocains Hakimi et Bounou nommÃ©s au Ballon d’Or 2025

Le latÃ©ral droit des Lions de lâ€™Atlas figure dans la liste des 30 nommÃ©s au Ballon dâ€™Or, grÃ¢ce aux titres quâ€™il a glanÃ©s que ce soit en club (la Ligue des champions, le championnat de France, la Coupe de France et le TrophÃ©e des champions) ou en Ã©quipe nationale olympique (mÃ©daille de bronze des JO-2024), en plus de sa bonne prestation avec la sÃ©lection marocaine dans les qualifications au Mondial-2026.

Hakimi sâ€™est Ã©galement illustrÃ© lors du Mondial des clubs aux Etats-Unis, dont il a Ã©tÃ© finaliste avec le PSG, en inscrivant deux buts et en contribuant Ã deux autres, sans oublier ses rÃ´les de dÃ©fenseur et de leader sur le terrain.

Pour le Ballon dâ€™Or 2025, Hakimi sera en concurrence, notamment, avec son coÃ©quipier Ousmane DembÃ©lÃ©, Lamine Yamal et Raphinha (FC Barcelone), Mohamed Salah (Liverpool) et Kylian MbappÃ© (Real Madrid).

Hakimi compte parmi les rares dÃ©fenseurs Ã sâ€™offrir une place de choix dans la course Ã cette prestigieuse distinction individuelle, souvent dominÃ©e par les attaquants. Il bÃ©nÃ©ficie du pronostic favorable de nombreux joueurs internationaux et journalistes spÃ©cialisÃ©s.

Pour Oscar Maya, journaliste Ã lâ€™Agence de presse espagnole, Hakimi mÃ©rite au moins une place dans le Top-5.

Dans une dÃ©claration Ã la MAP, M. Maya a indiquÃ© que Hakimi a jouÃ© un rÃ´le essentiel dans le schÃ©ma de Luis Enrique, non seulement dÃ©fensivement, mais aussi offensivement.

Pour sa part, lâ€™analyste sportif, Mehdi Kessoua relÃ¨ve que Hakimi ne cesse de progresser sur les plans individuel et tactique et sâ€™adapte aux schÃ©mas tactiques de ses Ã©quipes, ajoutant quâ€™il a Ã©tÃ© derniÃ¨rement gÃ©nÃ©reux techniquement et physiquement et a contribuÃ© dans lâ€™inscription de buts, en plus de ses tÃ¢ches dÃ©fensives.

Pour lui, Hakimi mÃ©rite au moins le top-3, sachant quâ€™il a offert Ã©normÃ©ment de solutions au PSG et a contribuÃ© Ã son sacre en Ligue des Champions.

MÃªme son de cloche du cÃ´tÃ© de lâ€™ancien international espagnol Santiago CaÃ±izares, qui avait affirmÃ© dans une Ã©mission tÃ©lÃ©visÃ©e que Hakimi mÃ©rite le Ballon dâ€™Or, au vu du niveau exceptionnel dont il a fait montre, ou de lâ€™international franÃ§ais JÃ©rÃ´me Rothen, qui a indiquÃ©, sur la plateforme DAZN, quâ€™un Ballon dâ€™Or pour Hakimi serait mÃ©ritÃ©.

De son cÃ´tÃ©, Yassine Bounou figure, pour la troisiÃ¨me fois, parmi les dix nommÃ©s pour le TrophÃ©e Yachine, qui rÃ©compense le meilleur Goalkeeper de lâ€™annÃ©e.

Retenu dans le onze type du Mondial des clubs, Bounou est en concurrence avec Alisson Becker (Liverpool), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (AtlÃ©tico de Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) et Yann Sommer (Inter Milan).

Le choix des 30 nommÃ©s se fait par la rÃ©daction de France Football, des journalistes de lâ€™Equipe, la commission de lâ€™Ã©dition prÃ©cÃ©dente et par lâ€™ambassadeur du prix, lâ€™Ivoirien Didier Drogba. Le Ballon d’Or 2025 sera dÃ©cernÃ© le 22 septembre prochain Ã Paris.

Depuis 2022, le vote est effectuÃ© par un jury international de journalistes, Ã raison d’un reprÃ©sentant par pays du top-100 au classement FIFA.