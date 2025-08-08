L’ONU appelle au financement accru de l’action humanitaire au Sahel

« La mobilisation des ressources est urgente » pour venir en aide à des millions de personnes dans la région, a souligné le Représentant spécial de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Leonardo Santos Simão, lors d’une réunion du Conseil de sécurité.

Il a, dans ce cadre, indiqué que quelque 12,8 millions de personnes sont confrontées à une “insécurité alimentaire aiguë” pendant la période de soudure, ajoutant que 2,6 millions d’enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère cette année.

La soudure est la période précédant les premières récoltes et où le grain de la récolte précédente peut venir à manquer. Cette situation s’accompagne souvent d’une pénurie et d’une flambée considérable des prix parfois accentuée par la spéculation.

D’après l’ONU, seulement 14% du financement du Plan d’intervention et de réponse humanitaires 2025 pour la région du Sahel a été reçu.

De son côté, la directrice d’ONU Femmes, Sima Bahous, a évoqué le “lourd tribut” que paient les filles et les femmes à cause notamment de l’insécurité, les déplacements et le terrorisme.

Elle a, par ailleurs, salué les avancées réalisées dans certains pays de la région du Sahel en matière de représentation des femmes, citant à ce propos le cas du Tchad où les femmes occupent désormais 34% des sièges parlementaires.

Dans les zones frontalières exposées aux conflits au Mali et au Niger, la participation des femmes à la consolidation de la paix locale est passée, quant à elle, de 5% à 25%, contribuant ainsi à résoudre plus de 100 conflits liés à la rareté des ressources naturelles, s’est félicitée la responsable onusienne.

Pour ce qui est de l’éducation, la programmation conjointe de l’ONU a augmenté le retour des adolescentes à l’école de 23%, tout en doublant la participation des femmes à la gouvernance locale dans 34 communautés touchées par le conflit.