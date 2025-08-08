Le Conseil constitutionnel français abroge une loi ayant réintroduit un pesticide interdit

La loi controversée qui a fait l’objet d’une pétition ayant recueilli plus de 2 millions de signatures a été jugée par les sages comme étant contraire à la Charte de l’environnement.

La « loi Duplomb » proposée par le sénateur de droite Laurent Duplomb visait la réintroduction à titre dérogatoire de l’acétamipride de la famille des néonicotinoïdes, interdit depuis 2018 en France mais autorisé ailleurs en Europe.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel estime que les néonicotinoïdes « ont des incidences sur la biodiversité en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux » et « induisent des risques pour la santé humaine ».