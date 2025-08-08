Riyad : l’aéroport international Roi Khalid enregistre des performances record

L’aéroport a accueilli 142.538 passagers en une seule journée, établissant un nouveau record journalier depuis sa création. Géré par la société « Riyadh Airports Company », l’aéroport a également franchi un cap historique, sur le plan mensuel, avec 3,9 millions de passagers et 26.000 vols opérés sur l’ensemble du mois, a rapporté l’agence de presse saoudienne.

Ces résultats témoignent à la fois de la croissance rapide de la demande de voyages et de l’efficacité des opérations aéroportuaires, particulièrement en période de forte affluence, a indiqué le PDG de « Riyadh Airports Company », Ayman Abo Abah, soulignant l’engagement de la société à respecter les meilleurs standards en matière de gestion aéroportuaire et de services aux passagers.

Le précédent pic journalier avait été atteint le 1er août 2024 avec 131.691 passagers.