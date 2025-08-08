Riyad : l’aéroport international Roi Khalid enregistre des performances record

ÉconomieEn direct
Par
L’aéroport international Roi Khalid a enregistré des chiffres opérationnels quotidiens et mensuels sans précédent au mois de juillet 2025 confirmant ainsi sa dynamique de croissance.

L’aéroport a accueilli 142.538 passagers en une seule journée, établissant un nouveau record journalier depuis sa création. Géré par la société « Riyadh Airports Company », l’aéroport a également franchi un cap historique, sur le plan mensuel, avec 3,9 millions de passagers et 26.000 vols opérés sur l’ensemble du mois, a rapporté l’agence de presse saoudienne.

Ces résultats témoignent à la fois de la croissance rapide de la demande de voyages et de l’efficacité des opérations aéroportuaires, particulièrement en période de forte affluence, a indiqué le PDG de « Riyadh Airports Company », Ayman Abo Abah, soulignant l’engagement de la société à respecter les meilleurs standards en matière de gestion aéroportuaire et de services aux passagers.

Le précédent pic journalier avait été atteint le 1er août 2024 avec 131.691 passagers.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite