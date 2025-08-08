Tarifs douaniers : le gouvernement américain amasse plus de 100 milliards de dollars depuis avril

Rien que pour le mois de juillet dernier, le gouvernement US a perçu près de 30 milliards de dollars de recettes douanières, soit une hausse de 242 % par rapport à juillet 2024.

Par conséquent, les tarifs douaniers sont désormais devenus la quatrième source de revenus du gouvernement fédéral pour l’exercice fiscal actuel, derrière les recettes individuelles et les impôts sur les sociétés.

Depuis avril, le président Trump a imposé des droits de douane de 10 % sur la quasi-totalité des biens importés aux Etats-Unis, alors que de nouveaux taux tarifaires viennent d’entrer en vigueur, mercredi, sur plus de 90 pays à travers le monde.

Ces droits de douane consistent à imposer aux importateurs américains une taxe sur les biens qu’ils achètent à l’étranger. Les importateurs peuvent répercuter tout ou partie du coût supplémentaire sur les consommateurs et clients.

Le taux tarifaire moyen sur les importations étrangères se situe désormais à environ 15 %, en nette augmentation par rapport à la moyenne d’environ 2 % de l’année dernière.

De plus, le président Trump a menacé, mercredi, d’augmenter les droits de douane sur les importations en provenance d’Inde à 50 %, à moins que ce pays ne cesse d’acheter du pétrole russe. Il a également menacé d’imposer des droits de douane de 100 % sur les puces informatiques fabriquées à l’étranger, afin d’inciter les entreprises de technologie à investir davantage aux Etats-Unis.