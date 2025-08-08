Décès de l’artiste égyptien Sayed Sadek

Figure connue et reconnue du cinéma et de la télévision en Égypte, le défunt a laissé derrière lui un riche héritage artistique ayant profondément marqué les esprits et les cœurs du public.

Feu Sayed Sadek a réussi à se frayer un chemin dans le monde de l’art à travers des rôles secondaires, faisant bon usage de ses traits affutés et de sa corpulence pour interpréter des rôles de méchant et d’homme d’affaires hors la loi.

Le défunt a joué des rôles importants dans plusieurs œuvres cinématographiques à l’instar de « Keda Reda », « Al Imbrator », « Hassan et Morkos » et « Fawzia el Borgwazya », outre sa participation dans des séries télévisées dont « Yitrabba fi Ezzou », « Ferket Naji Attallah » et « Al-Nisaa Qadimoon ».