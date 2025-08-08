UE : l’espérance de vie en bonne santé monte à 63,1 ans

Le nombre d’années de vie en bonne santé à la naissance en 2023 était de 63,3 ans pour les femmes et de 62,8 ans pour les hommes, ce qui représentait, respectivement, environ trois quarts (75,4 %) et quatre cinquièmes (79,8 %) de l’espérance de vie totale des femmes et des hommes, indique l’organe européen.

L’espérance de vie globale en 2023 était de 84 ans pour les femmes et de 78,7 ans pour les hommes, soit un écart de 5,3 ans.

Comme l’écart entre les sexes était considérablement plus faible en termes d’années de vie en bonne santé que pour l’espérance de vie globale, la plupart des années supplémentaires d’espérance de vie pour les femmes ont tendance à être vécues avec des limitations d’activité. Par conséquent, les hommes ont tendance à passer une plus grande part (79,8 %) de leur vie un peu plus courte sans limitations d’activité que les femmes (75,4 %).

Tous les 27 États membres de l’UE ne sont pas logés à la même enseigne. L’espérance de vie à la naissance des femmes en 2023 variait entre 79,7 ans en Bulgarie et 86,7 ans en Espagne, soit une différence de 7 ans. Une comparaison similaire pour les hommes montre que l’espérance de vie la plus faible en 2023 a été enregistrée en Lettonie, avec 70,5 ans, et la plus élevée en Suède, avec 81,7 ans, soit une fourchette de 11,2 ans.

Le nombre attendu d’années de vie en bonne santé à la naissance était plus élevé pour les femmes que pour les hommes dans 17 des pays de l’UE. La différence entre les sexes était généralement relativement faible : il y a eu 5 pays de l’UE où l’écart est passé à plus de 3 ans en faveur des femmes (Bulgarie, Slovénie, Lituanie, Estonie et Lettonie) et un pays où l’écart est passé à plus de 3 ans en faveur des hommes (Pays-Bas).

Une analyse comparant les années de vie en bonne santé entre les sexes à l’âge de 65 ans en 2023 montre qu’il y avait 20 pays de l’UE dans lesquels les femmes pouvaient s’attendre à plus d’années de vie en bonne santé que les hommes.