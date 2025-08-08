Brésil : Lula veut une riposte commune des BRICS face aux surtaxes américaines

Selon le conseiller spécial du chef de l’Etat brésilien, Celso Amorim, le président Lula a entamé des contacts directs avec le Premier ministre indien Narendra Modi et prévoit de s’entretenir prochainement avec le président chinois Xi Jinping pour donner une réponse concertée.

L’agence brésilienne « Agencia Brasil » rapporte ce jeudi que le président Lula s’est entretenu au téléphone, « pendant environ une heure », avec le Premier ministre indien Narendra Modi.

Selon le palais présidentiel brésilien, « Planalto », l’imposition de droits de douane unilatéraux par les États-Unis a été l’un des sujets abordés par les deux dirigeants.

Le président Donald Trump avait annoncé des droits de douane de 50 % sur les exportations indiennes et brésiliennes. À ce jour, le Brésil et l’Inde sont les deux pays les plus touchés par la hausse des droits de douane décidée par l’administration Trump.

Sur sa plateforme Truth Social, le président Trump a justifié ces mesures par la nécessité de « restructurer le commerce au profit des travailleurs américains ». Il a également annoncé que de futures surtaxes pourraient atteindre 250 % sur des produits pharmaceutiques et technologiques, s’ils ne sont pas fabriqués sur le sol américain.

L’Inde serait le pays le plus touché, avec une surtaxe combinée de 50 %, en partie à cause de ses achats de pétrole russe. Le Brésil, lui, voit ses exportations de café et de viande frappées de droits additionnels de 50 %, une décision interprétée par certains observateurs comme une réaction au procès en cours contre l’ancien président Jair Bolsonaro, que Trump considère comme victime d’une « chasse aux sorcières ».

La riposte brésilienne s’inscrit dans une stratégie de défense des intérêts du Sud global face à ce que Lula perçoit comme un usage abusif des instruments commerciaux à des fins politiques.

Selon des sources proches du gouvernement brésilien, « Planalto » propose que les BRICS adoptent une position unifiée, dans la lignée des discussions entamées lors du dernier sommet du groupe à Rio de Janeiro.

L’objectif affiché est de peser collectivement dans les négociations commerciales internationales, tout en évitant l’escalade d’un conflit commercial mondial. D’autres membres des BRICS, comme l’Afrique du Sud, ont également exprimé leur volonté de maintenir le dialogue avec Washington.