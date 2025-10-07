Le Roi reçoit à Casablanca un émissaire du Serviteur des Lieux Saints de l’Islam et du prince héritier d’Arabie Saoudite, porteur d’un message verbal au Souverain
Le Roi Mohammed VI a reçu, mardi au palais royal de Casablanca, le prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre d’Etat, membre du Conseil des ministres saoudien, émissaire du Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud d’Arabie Saoudite et du prince héritier et Président du Conseil des ministres, porteur d’un message verbal au Souverain.