Le Roi reçoit à Casablanca un émissaire du Serviteur des Lieux Saints de l’Islam et du prince héritier d’Arabie Saoudite, porteur d’un message verbal au Souverain

A la Une
Par Atlasinfo (avec MAP)

Le Roi Mohammed VI a reçu, mardi au palais royal de Casablanca, le prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre d’Etat, membre du Conseil des ministres saoudien, émissaire du Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud d’Arabie Saoudite et du prince héritier et Président du Conseil des ministres, porteur d’un message verbal au Souverain.

 

voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite