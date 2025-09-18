 Le Roi Mohammed VI inaugure le nouveau chantier naval de Casablanca

Le nouveau chantier naval de Casablanca, inauguré jeudi par le Roi Mohammed VI, est un projet structurant qui vient renforcer le positionnement du port de cette métropole sur l’échiquier mondial de l’industrie navale, tant en matière de construction que de réparation.

Ce projet de grande envergure vise aussi à restructurer et à développer davantage le secteur de la construction et de la réparation des navires au Maroc, à attirer plus d’investissements dans ce domaine, à répondre à la demande nationale en la matière et à une partie de la demande internationale, et à conforter la place du Royaume sur le marché mondial.

Pour le Directeur général de l’Agence Nationale des ports (ANP), Mustapha Farès, ce nouveau chantier constitue « un jalon essentiel pour l’édification d’une industrie navale nationale forte et compétitive ».

Ce chantier, grâce au positionnement géostratégique du Maroc, se veut un levier de valorisation de la façade atlantique du Royaume, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP, ajoutant qu’il jouera aussi un rôle majeur dans le renforcement de l’interconnexion maritime, à même de conforter la place du pays parmi les grandes nations maritimes.

De son côté, le Directeur des infrastructures et des études à l’ANP, Mohamed Jaja, ce chantier, réalisé par l’Agence favorisera la création d’un écosystème industriel lié à la construction et la réparation navales.

Ce projet s’inscrit en droite ligne de la vision royale en faveur du développement d’une industrie navale nationale afin de permettre à ce secteur d’atteindre les mêmes niveaux d’excellence réalisés dans les domaines de l’aviation et de l’automobile, a-t-il assuré dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration par le Souverain de ce chantier.

Ayant mobilisé un investissement de l’ordre de 2,5 milliards de DH, ce projet a porté sur la réalisation d’une cale sèche de 240 m de longueur, 40 m de largeur, et de 8,10 m de profondeur pouvant accueillir des bateaux de 220 m de longueur et 32 m de largeur, l’aménagement d’une plate-forme élévatrice de dimensions 150m x 28m et d’une capacité de 9.700 T, ainsi que d’une darse de 60m de longueur, de 13m de largeur et de 8,7 m de profondeur, équipée d’un élévateur à sangles d’une capacité de 450 T.

Ce chantier, qui a concerné également l’aménagement de terre-pleins de 21 Ha et de quais d’armement de 660 m de longueur, s’inscrit dans le cadre du programme de restructuration et de développement du Complexe portuaire de Casablanca, visant à conforter le rayonnement économique et touristique de cette métropole.

Ce programme global, qui a mobilisé des investissements de l’ordre de 5 milliards de dirhams, a porté sur la construction du nouveau chantier naval, l’aménagement d’un port de pêche, le développement d’un terminal de croisières et l’édification d’un complexe administratif regroupant l’ensemble des intervenants du port de Casablanca.