Plus de 500 000 manifestants en France, selon la police, « plus d’un million », selon la CGT

Les manifestations en France contre les mesures budgétaires sont marquées par une forte mobilisation. Plus de 500 000 manifestants en France, selon la police, alors que la CGT déclare « plus d’un million ».

Les autorités ont a par ailleurs recensé 181 interpellations, dont 31 à Paris. Onze membres des forces de l’ordre ont été légèrement blessés, ainsi que dix manifestants et un journaliste. Suivez notre direct.

Cette mobilisation du 18 septembre s’est accompagnée d’un dispositif de maintient de l’ordre inédit, avec 80 000 gendarmes et policiers déployés sur le territoire, plusieurs véhicules blindés et des drones. Les autorités craignaient la présence d’au moins 8 000 casseurs.

Cette journée d’action intervient dix jours après la nomination d’un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, confronté au même défi que son prédécesseur, François Bayrou : proposer un budget permettant de réduire le déficit des comptes de la nation (114% du PIB).

La mobilisation s’oppose aux mesures budgétaires (coupes dans le service public, réforme de l’assurance chômage, gel des prestations sociales…) envisagées dans un plan d’économies de 44 milliards d’euros défendu par M. Bayrou. Et qui ont valu à son gouvernement, alliant le centre droit et la droite, d’être renversé par les députés le 8 septembre.

Le chef de file de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, présent dans la manifestation de Marseille, a réclamé à nouveau le départ d’Emmanuel Macron. « Le président, c’est lui le chaos, et tout ce qu’il y a eu en ce moment est le résultat de son action à lui, pas la mienne », a-t-il déclaré.